СМИ установили личность очередного «преемника» Путина, которого заметили на параде в Москве

СМИ установили личность молодого человека, которого заметили на трансляции парада Победы рядом с Владимиром Путиным. Как отмечает BAZA, его называют «преемником» президента.

Во время прямой трансляции люди заметили молодого человека, который шел рядом с Владимиром Путиным и о чем-то оживленно разговаривал с ним.

«Судя по сервису поиска людей по фото, рядом с Путиным идёт Дмитрий Ковалёв, ему 36 лет, и он, по данным „Базы“, руководит одним из департаментов Администрации Президента», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на страницах молодого человека в социальных сетях много фотографий с хоккея.