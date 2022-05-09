СМИ установили личность очередного «преемника» Путина, которого заметили на параде в Москве
На кадрах прямой трансляции показали молодого человека, который шел рядом с президентом и о чем-то с ним разговаривал
9 мая 2022, 18:05, Илья Звягинцев
СМИ установили личность молодого человека, которого заметили на трансляции парада Победы рядом с Владимиром Путиным. Как отмечает BAZA, его называют «преемником» президента.
Во время прямой трансляции люди заметили молодого человека, который шел рядом с Владимиром Путиным и о чем-то оживленно разговаривал с ним.
«Судя по сервису поиска людей по фото, рядом с Путиным идёт Дмитрий Ковалёв, ему 36 лет, и он, по данным „Базы“, руководит одним из департаментов Администрации Президента», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на страницах молодого человека в социальных сетях много фотографий с хоккея.
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