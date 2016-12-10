СМИ узнали о назначениях в НАТО сторонников России

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Турецкие власти назначают на ключевые посты в НАТО офицеров, которые лояльны России, и отзывают сторонников сотрудничества с Западом. Это связано с разгромом путча 15 июля и разворотом лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана на Восток, пишет ТАСС со ссылкой на британскую газету The Times.

В распоряжении редакции оказалась электронная переписка высокопоставленных чиновников альянса. В ней один из военных в письме главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американскому генералу Кертису Скапаротти пишет, что "внутри турецкой армии, а также во всех государственных ведомствах наблюдается значительный рост националистических и антизападных настроений".

Подчеркивается, что автор письма до путча 15 июля входил в командную структуру НАТО. Также он выразил беспокойство насчет того, что "некоторые прибывающие из Турции в расположение НАТО офицеры настроены радикально, ставят под вопрос ценности альянса и даже ненавидят западные организации, ориентируясь на Россию, Китай и Иран".

По словам офицера, наблюдается "намеренное отсеивание западно-ориентированных, светских, честных и успешных офицеров, лишенных политических предрассудков". Он считает, что подавление путча 15 июля может ослабить Североатлантический альянс, поскольку это приведет к расколу внутри него.

Издание отмечает, что не менее чем двум военным атташе Турции предписали вернуться домой после подавления мятежа. Они хотели получить убежища в Великобритании, поскольку боялись ареста на родине. Об их дальнейшей судьбе информации нет - турецкое посольство в Лондоне отказалось от комментариев.

По мнению издания, разворот Эрдогана в сторону России и Китая может нанести серьезный урон НАТО. Бывший высокопоставленный чиновник альянса сказал изданию, что страна "отдаляется от европейского, либерального и демократического будущего", в результате чего она становится не надежной для НАТО, "где все государства действуют сообща". Чиновник назвал это "очень большой проблемой".

Напомним, попытку военного переворота в Турции предприняли в ночь на 16 июля. В итоге путчистов разгромили. Во время событий 15-16 июля погибли порядка 300 человек, свыше 2 тысяч получили ранения. По обвинению в организации переворота в Турции задержали 7,5 тысяч человек, из которых 6 тысяч - военные, полицейские, судьи и прокуроры.