СМИ узнали о недовольстве США из-за визита Путина в Японию
Американская сторона потребовала от Японии проявить сдержанность, пишет агентство Kyodo
Фото: zametrami.ru
Вашингтон не раз выражал Токио неодобрение из-за возможной встречи президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.
Опасения Соединенных Штатов вызвало то, что Токио может смягчить позицию по санкциям после визита российского лидера в страну. Вашингтон требовал от японского правительства "проявить сдержанность" в процессе организации визита Путина, добавляет ТАСС.
Американская сторона считает, что прием президента РФ в Токио "может стать сигналом того, что страны "семерки" не едины в своей жесткой линии по отношению к России". В Японии полагают, что Токио важно играть роль члена "Большой семерки", но и естественно следовать национальным интересам в развитии отношений с РФ.
В итоге, пишет агентство, Япония проигнорировала протесты США и официально объявила о встрече на высшем уровне 16 декабря.
Напомним, визит Путина в Японию пройдет 15-16 декабря. По мнению местных СМИ, основными темами переговоров станут возможная совместная экономическая деятельность на четырех островах южных Курил, ослабление визового режима, а также вопрос о "Северных территориях" (так в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан).