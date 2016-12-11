СМИ узнали о недовольстве США из-за визита Путина в Японию

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Вашингтон не раз выражал Токио неодобрение из-за возможной встречи президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Опасения Соединенных Штатов вызвало то, что Токио может смягчить позицию по санкциям после визита российского лидера в страну. Вашингтон требовал от японского правительства "проявить сдержанность" в процессе организации визита Путина, добавляет ТАСС.

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Экономика СМИ сообщили о планах японских властей смягчить визовый режим с Россией

Американская сторона считает, что прием президента РФ в Токио "может стать сигналом того, что страны "семерки" не едины в своей жесткой линии по отношению к России". В Японии полагают, что Токио важно играть роль члена "Большой семерки", но и естественно следовать национальным интересам в развитии отношений с РФ.

В итоге, пишет агентство, Япония проигнорировала протесты США и официально объявила о встрече на высшем уровне 16 декабря.

Напомним, визит Путина в Японию пройдет 15-16 декабря. По мнению местных СМИ, основными темами переговоров станут возможная совместная экономическая деятельность на четырех островах южных Курил, ослабление визового режима, а также вопрос о "Северных территориях" (так в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан).