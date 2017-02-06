СМИ узнали о планах администрации Трампа "вбить клин" между РФ и Ираном

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Команда американского президента Дональда Трампа изучает способы расколоть военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal, который, в свою очередь, ссылается на представителей администрации, европейских и арабских чиновников.

"Если есть возможность вбить клин между Россией и Ираном, мы готовы ее изучить", — цитирует издание одного из представителей команды главы государства.

Источники газеты отмечают, что новая стратегия, над которой работают в администрации, сможет уравновесить "кажущиеся противоречивыми клятвы об улучшении отношений с РФ" со стороны Трампа и агрессивные попытки Вашингтона бросить вызов Ирану, который является одним из ключевых союзников Москвы на Ближнем Востоке.

Источник WSJ отмечает, что Соединенные Штаты "не питают иллюзий" по поводу отношений с Москвой и российским лидером Владимиром Путиным. При этом Вашингтон не считает Россию экзистенциальной угрозой, которая сравнима с Советским Союзом, поэтому глава Белого дома сосредоточен на сдерживании Ирана.

Издание подчеркивает, что описанная стратегия все равно не объясняет те "смешанные сигналы", которые глава государства и его окружение посылает Москве и которые встревожили многих американских союзников.

Агенство добавляет, что в российском внешнеполитическом ведомстве публикацию WSJ сочли "голословными спекуляциями" и попытками отравить отношения между Россией и США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предположил, что "вбить клин" между странами намерено именно само издание.