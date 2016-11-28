СМИ узнали о планах США договориться с РФ по Сирии до инаугурации Трампа

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Госсекретарь США Джон Керри намерен достигнуть соглашений с Россией по сирийскому Алеппо, несмотря на свой скорый уход с должности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Для достижения соглашения с РФ по завершении осады Алеппо он прилагает "неистовые и невообразимые дипломатические усилия", пишет газета.

Таковыми усилиями являются в том числе телефонные переговоры Керри с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, которые происходят два раза в неделю, а также недавняя встреча дипломатов на полях саммита АТЭС в Перу.

Washington Post отмечает, что Керри опасается, что после вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп достигнет другого соглашения с Москвой, при котором сирийскую оппозицию бросят на произвол судьбы, а Вашингтон встанет на сторону Асада.

Агентство добавляет, что в последние месяцы ситуация в Алеппо обострилась, в городе и его окрестностях идут тяжелые бои. Боевики удерживают в восточных кварталах от 200 до 300 тысяч мирных жителей и пресекают любые их попытки уйти через обозначенные войсками гуманитарные коридоры.

Администрация республиканца начнет работать после его инаугурации, намеченной на 20 января следующего года.