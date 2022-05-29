СМИ узнали о российских олигархах, которые попытались спасти своих яхты от санкций

Журналисты узнали о попытках российских олигархов, попавших под санкции, спасти свои яхты. Об этом сообщает The Guardian.

Репортёры обнаружили не менее шести суперъяхт, которые отключили автоматическую идентификационную систему (AIS), чтобы скрыться от радаров. Отмечается, что отключаться она может по разным причинам, но журналисты предположили, что систему отключили именно для этого.

Среди суперъяхт, которые «пропали с радаров», нашли суда Олега Дерипаски, Виктора Рашникова, Андрея Мельниченко, Игоря Кесаева, Вагита Алекперова и Андрея Гурьева.

Напомним, что в рамках санкций Евросоюз заморозил имущество российских олигархов.