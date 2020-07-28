СМИ: в Китае заблокировали статью Путина о Второй мировой войне

Попытка продемонстрировать исторические познания президента России китайскому народу обернулась неудачей – перевод статьи Владимира Путина о Второй мировой войне заблокировали. Об этом сообщает Meduza.

Что именно не понравилось китайским властям в той версии перевода, которую заблокировали на сайте Sputnik, до сих пор остается неизвестным. Ни одна из сторон не дала никаких официальных комментариев по этому поводу.

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Политика В МИД Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Как ранее писал amic.ru, в своем труде глава государства вступил в заочный спор с рядом европейских политиков, которые хотели бы "замести Мюнхенский сговор под ковер" и пересмотреть роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии.

Путин подчеркнул, что не стоит считать причиной начала войны пакт о ненападении между СССР и Германией, подписанный 23 августа 1939 года. К началу военных действий также привело и Мюнхенское соглашение, по которому Чехословакия должна была передать Германии часть своих территорий.

Также причиной начала Второй мировой президент назвал и несправедливое отношение к Германии после окончания Первой мировой войны. По мнению Путина, Версальский мир 1919 года стал "национальным унижением" немцев и вызвал рост радикализма.

По мнению российского лидера, ответственность за начало войны несут все мировые лидеры тех времен. Путин отметил, что наибольший вклад в победу внес именно Советский Союз, а Россия будет и впредь отстаивать историческую правду.

Какие еще суждения были в статье Владимира Путина, читайте в материале amic.ru.