СМИ: в сенате США предложили выкупить российские С-400 у Турции

США могут выкупить российские зенитные ракетные системы С-400 у Турции, сообщает издание Defense News.

По информации издания, сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год.

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Как ранее писал amic.ru, Соединенные Штаты в знак протеста против закупки С-400 отказались поставлять туркам материалы для истребителей F-35 и пригрозили полной остановкой продажи этих самолетов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объяснил, почему несмотря на ультиматум США, он выбирает С-400. По его словам, американская сторона попросту не смогла предложить те же условия соглашения, что и россияне.

Эрдоган также выразил негодование по поводу попытки давления со стороны Вашингтона, назвав такую стратегию "очень неправильной".

Поставки российских систем ПВО в Турцию, согласно контракту, начались в середине июля 2019 года.