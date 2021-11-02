СМИ: Владимир Путин "случайным замечанием" обрушил цены на газ в Европе

Президент России Владимир Путин "случайным высказыванием" обрушил цены на газ в Европе. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

Путин поручил "Газпрому" увеличить объёмы газа в европейских хранилищах, а в компании пообещали выполнить это поручение. После этого, по заявлению немецких журналистов, "европейский рынок вздохнул с облегчением", а цены на топливо в Нидерландах снизились сразу на 15%.

Автор статьи отмечает, что европейский топливный кризис показал "доминирование России на топливном рынке".

Ранее Владимир Путин говорил о том, что рост цен на газ в Европе привёл к дефициту электроэнергии. На фоне этого Россия должна выйти на рекордные поставки топлива.