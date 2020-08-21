СМИ: за Алексеем Навальным отправили самолет из Германии

Российского блогера и политика Алексея Навального планируют перевезти в Германию для прохождения лечения, сообщает Reuters.

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Происшествия В Кремле желают скорейшего выздоровления Навальному

По информации издания, самолет за ним направила немецкая организация Cinema for Peace Foundation. Он должен был вылететь около 1:00 по московскому времени.

Подтверждения информации с российской стороны пока нет.

Напомним, Навального доставили в тяжелом состоянии в реанимацию омской больницы, после того как ему стало плохо в самолете.

Оппозиционер впал в кому. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительная причина резкого ухудшения здоровья – отравление.