СМИ: за Алексеем Навальным отправили самолет из Германии
Оппозиционер находится в коме после отравления
21 августа 2020, 08:40, Роман Кильмяшкин
Российского блогера и политика Алексея Навального планируют перевезти в Германию для прохождения лечения, сообщает Reuters.
По информации издания, самолет за ним направила немецкая организация Cinema for Peace Foundation. Он должен был вылететь около 1:00 по московскому времени.
Подтверждения информации с российской стороны пока нет.
Напомним, Навального доставили в тяжелом состоянии в реанимацию омской больницы, после того как ему стало плохо в самолете.
Оппозиционер впал в кому. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительная причина резкого ухудшения здоровья – отравление.
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