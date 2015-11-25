СМИ: заявление Столтенберга не было согласовано со всеми членами НАТО
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по российскому Су-24 - его личное, так как оно не согласовано со всеми членами НАТО.
25 ноября 2015, 08:58
Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по ситуации с российским Су-24 - его личное, поскольку оно не было согласовано со всеми представителями стран-членов НАТО, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что на совете постоянных представителей НАТО в связи со сбитым самолетом были серьезные разногласия. Некоторые представители стран-членов альянса осторожно отнеслись к "турецким жалобам". Также разногласия были и по утверждениям Турции, что "российский самолет получил более 20 предупреждений, но их было два", сообщил собеседник агентства.
Кроме того, переданные турецкой стороной аудиозаписи переговоров их пилотов охарактеризовались как "весьма непонятные".
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Крушение российского самолета Су-24 в Сирии произошло во вторник, 24 ноября. Президент России Владимир Путин сообщил, что бомбардировщик сбили ракетой "воздух-воздух" с турецкого F-16 над сирийской территорией. Он назвал это "ударом в спину от пособников террористов".
Крушение российского Су-24. Все материалы сюжета >>>
Отмечается, что на совете постоянных представителей НАТО в связи со сбитым самолетом были серьезные разногласия. Некоторые представители стран-членов альянса осторожно отнеслись к "турецким жалобам". Также разногласия были и по утверждениям Турции, что "российский самолет получил более 20 предупреждений, но их было два", сообщил собеседник агентства.
Кроме того, переданные турецкой стороной аудиозаписи переговоров их пилотов охарактеризовались как "весьма непонятные".
Читайте также: США считают, что российский Су-24 сбит в воздушном пространстве Сирии
Крушение российского самолета Су-24 в Сирии произошло во вторник, 24 ноября. Президент России Владимир Путин сообщил, что бомбардировщик сбили ракетой "воздух-воздух" с турецкого F-16 над сирийской территорией. Он назвал это "ударом в спину от пособников террористов".
Крушение российского Су-24. Все материалы сюжета >>>
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