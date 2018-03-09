Смотрим, как голосуют россияне в Канаде на досрочных выборах президента

Фото: ИА "Амител"

Россияне, живущие в Канаде, начали голосовать на выборах президента РФ. Сейчас проходят досрочные выборы.

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта. За пост главы российского государства будут бороться Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Борис Титов от "Партии роста", Григорий Явлинский партия "Яблоко".