СНБО Украины решил ввести режим ЧС по всей стране

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о вводе на всей территории страны режима чрезвычайного положения. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, а трансляция заседания велась на странице ведомства в Facebook.

Представитель СНБО пояснил, что в дальнейшем инициативу должна утвердить Верховная Рада.

Напомним, премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что власти Киева считают невозможным выполнение условий разрешения кризиса в стране, которые высказал президент России Владимир Путин.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что кабмин Украины готовит пакет санкций в отношении России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР. Парламент обсудит этот вопрос в среду, однако какие именно санкции будут рассмотрены, политик не уточнил.