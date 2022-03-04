Сотрудников и студентов алтайских вузов призвали не вестись на фейки и вражескую пропаганду

Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Алтайского края и Республики Алтай обратился к профессорам, преподавателям, работникам и студентам образовательных организаций Алтайского края в связи со спецоперацией РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В распространённом сообщении, которое есть в распоряжении редакции amic.ru, отмечается, что в настоящее время конфликтное напряжение распространяется далеко за пределы территории ведения военных операций.

«В эпоху развития информационных технологий агрессия нацистов в виде лживых сообщений, провокационных призывов, фейковых фото-, видеоматериалов может проникнуть в каждый дом, в каждую семью, покушаясь на мировоззрение и эмоции жителей нашей страны, в том числе молодёжи», — отмечается в обращении.

В Совете выразили уверенность, что в этой ситуации работники и ученики вузов проявят сдержанность и разумность, и не пойдут на поводу вражеской пропаганды.

«Помните, каждое наше действие и произнесённое слово значимо для всего нашего общества в отстаивании исторической справедливости, противостоянии нацизму, укреплении единства страны, скорейшего восстановления мирной жизни!» — говорится в обращении.

Также в Совете напомнили, что решение о начале спецоперации стало вынужденным ответом на агрессивные действия в отношении мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик, а солдаты и офицеры различных национальностей, народов, религиозных вероисповеданий единым фронтом встали на защиту жизней и благополучия сотен тысяч людей.