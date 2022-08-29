Совбез заявил о распространении наркотиков в России украинскими спецслужбами

Украинские спецслужбы подбирали наркоторговцев и способствовали их работе по распространению веществ в России. Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин, пишет «РГ».

По его словам, спецслужбы Украины подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотиков в России. В основном они работали с молодёжью, добавил Гребенкин.

«Достоверно известно, что Служба безопасности Украины крышевала сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, которые, в частности, ликвидированы в этом году в Подмосковье», — заявил заместитель секретаря.

Гребенкин отметил, что это не всё, что требует декриминализации, — спектр исходящих с Украины криминальных угроз намного шире. Он обратил внимание на практически бесконтрольный оборот оружия и боеприпасов, а также поддерживаемую киевским режимом деятельность на Украине многочисленных ультраправых и националистических организаций, нацеленных на дестабилизацию обстановки в России.