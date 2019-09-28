Спецпредставитель США по Украине подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщает РИА "Новости".

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Политика Трамп поругался с лидерами G7 из-за Путина

Это произошло после того, как его упомянули в анонимной жалобе о якобы имевшем место давлении президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского. После этого Волкера вызвали в конгресс, где был инициирован импичмент Трампа.

В жалобе говорилось, что на следующий день после звонка Трампа Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда встретился в Киеве с Зеленским и другими чиновниками и якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа.

Информацию об отставке Волкера подтвердили уже три источника.