Спикер Госдумы Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России

В России не планируют вводить всеобщую мобилизацию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова передаёт ТАСС.

«Нет, нет, нет», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что скажет это «и в эфире, и без эфира».

В последние дни россияне активно обсуждают возможность введения мобилизации в стране 9 мая. Впервые об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил, что не удивился бы, если бы в РФ объявили всеобщую мобилизацию. При этом сам Уоллес подчеркнул, что это лишь его мнение. В интернете однако публикация разошлась в усечённом виде и каждый стал интерпретировать её по-своему.

4 мая информацию о возможности введения всеобщей мобилизации опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля тогда также довольно немногословно высказался о недавних слухах, назвав их «неправдой и чушью». На следующий день эти же сведения прокомментировал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он сообщил, что поводов для мобилизации в России нет и не будет.