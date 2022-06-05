Спикер парламента Венгрии заявил о психическом заболевании у Зеленского

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский психически болен, сообщает телеканал Hir TV.

«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии», — пояснил Кевер.

Он подчеркнул, что в положении просящего о помощи, люди обычно стараются вести себя вежливо и сдержанно.

«Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», — резюмировал Кевер.