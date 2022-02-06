США допустили гибель 85 тысяч человек из-за вторжения РФ на Украину

В случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины, потери украинских военных могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников США.



По их оценкам, потери среди мирного населения могут варьироваться от 25 тыс. до 50 тыс., среди российских военных — от 3 тыс. до 10 тыс. Суммарно максимальное число возможных жертв в случае российского вторжения, по мнению США, — 85 тыс.



В Вашингтоне также ожидают, что военные действия приведут к тому, что миллионы беженцев будут искать укрытия в других европейских странах.