США не будут поставлять на Украину ядерное оружие

Администрация США не будет поставлять на Украину ядерное оружие. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время слушаний в сенате конгресса США.

«США оказывают помощь Украине в сфере безопасности, поставляя вооружение. Однако что касается поставок ядерного оружия — об этом не может идти и речи», — заявила она.

Напомним, 28 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Отмечалось, что президент США должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружения не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.