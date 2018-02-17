США обвинили три компании и 13 россиян во вмешательстве в выборы президента

Минюст официально объявил виновными во вмешательстве в выборы президента США три американские компании и 13 граждан России. Им предъявлены обвинения, пишет газета "Известия".

Россиянам предъявили обвинение "в сговоре с целью обмана США". Пятерых российских граждан подозревают "в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах", еще троим — "в заговоре с целью совершения мошенничества".

В заявлении Минюста сказано, что россияне якобы поддерживали кампании Дональда Трампа и унижали его оппонента экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.