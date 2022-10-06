США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти

Американская разведка считает, что киевские власти без ведома Вашингтона организовали убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно газете The New York Times.

«Разведывательные службы США считают, что определённые представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина», — говорится в публикации.

При этом в газете отмечается, что США никоим образом не принимали участия в убийстве — «ни путём предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом». Спецслужбы США якобы попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены. По итогу они сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта.

«Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие нападения, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам», — говорится в статье.

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Напомним, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского общественного деятеля Александра Дугина, Дарья. Журналистка погибла на месте, а её отец, ехавший рядом в другом автомобиле, оказался в больнице.

22 августа ФСБ сообщила, что раскрыла преступление. Правоохранители выяснили, что убийство Дарьи подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. 29 августа ФСБ сообщила ещё об одном украинском диверсанте, Богдане Цыганенко.