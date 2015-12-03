США признали поставки в Турцию нефти ИГИЛ

Госдепартамент США признал, что нефть, добываемая на территории ''Исламского государства'' (запрещена в России), пересекает границу с Турцией, сообщает РИА "Новости ''.

"Распространение нефти через эту границу имеет место. Поэтому мы просим Турцию перекрыть границу", – сказал официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

Он отметил, что контрабандные пути через границу существуют на протяжении десятилетий. При этом заявил, что правительство Турции в контрабанде нефти ИГ из Сирии не участвует.

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"Мы отвергаем мысли о том, что турецкое правительство действует заодно с ИГ в деле контрабанды нефти через границу. Честно говоря, у нас нет никаких подтверждающих это свидетельств", - цитирует Марка Тонера ''Интерфакс''.

В среду, 2 ноября, в Национальном центре управления обороной РФ прошел брифинг, на котором были представлены фото- и видеоматериалы, доказывающие поставку нефти из Сирии в Турцию. По словам генерал-лейтенанта Сергея Рудского, на сегодняшний день в преступном бизнесе у террористов в обороте постоянно находится не менее 8,5 тыс. цистерн, которые перевозят ежесуточно до 200 тысяч баррелей нефти.

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