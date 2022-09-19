США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах

Делегация США на совещании государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия призналась, что на Украине проводились биологические исследования на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник. Как пишет РИА Новости, об этом заявил начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

По его словам, объяснения США относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психбольниц выглядели неубедительно.

«При обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой», — сообщил Кириллов на брифинге.

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Кроме того, украинская сторона не стала объяснять экстренное уничтожение документов по военно-биологической программе, заявив, что не находится в суде. При этом Москва получила документы, которые доказывают, что Киев пытался прекратить сотрудничество с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА).