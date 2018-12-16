США призвали ФРГ "прислушаться к соседям" в ситуации с "Северным потоком-2"

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США приветствовали накануне, 15 декабря, резолюцию Европарламента по Украине и "Северному потоку — 2", а также решение глав государств и правительств ЕС продлить на шесть месяцев секторальные экономические антироссийские санкции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на письменное заявление замруководителя пресс-службы Госдепа Роберта Палладино.

Он уточнил, что США приветствуют недавние шаги Евросоюза и стран-участниц по привлечению РФ к ответственности за агрессию против Украины. Дипломат назвал среди них резолюцию Европарламента от 12 декабря, которая "вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода "Северный поток — 2" как политический проект". "Мы призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана" строительством этого трубопровода, — заявил Палладино.

Кроме этого, отметил он, Вашингтон приветствует решение Европейского совета о продлении экономических санкций против РФ. "Мы поддерживаем позицию ЕС о том, что нападение РФ на украинские суда в Черном море 25 ноября является нарушением международного права, и приветствуем усилия ЕС по оказанию поддержки тем районам Украины, на которых негативно отражается агрессия России в Азовском море", — приводит агентство слова дипломата.

Он также отметил, что Штаты продолжат привлекать РФ к ответственности за ее действия. "Мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля", — заключил замруководителя пресс-службы Госдепа.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что призыв Европарламента остановить реализацию проекта "Северного потока — 2" является политическим давлением на участников проекта, однако работа над ним введется.