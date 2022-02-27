США прокомментировали приказ Путина о переводе сил сдерживания в особый режим

Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России. Так власти США прокомментировали приказ президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим дежурства, передаёт РИА Новости.

“Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины”, — заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Кроме того, она заявила, что модель поведения Путина заключается в создании угроз, которых не существует. По её мнению, это делается для оправдания дальнейшей агрессии.