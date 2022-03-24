США разрабатывают специальный план на случай применения Россией ядерного оружия

Власти США создали специальную группу, которая прорабатывает возможный ответ США на ядерный удар со стороны России. Об этом сообщает газета New York Times.

Кроме того, утверждается, что группа под кодовым названием «Тигр», также прорабатывает возможные варианты нападения российских военных на конвои с оружием, поставляемым на территорию Украины.