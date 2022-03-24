США разрабатывают специальный план на случай применения Россией ядерного оружия
Группа, которая работает над этим вопросом, также рассматривает возможность нападения российских военных на конвои с оружием
24 марта 2022, 15:52, Илья Звягинцев
Власти США создали специальную группу, которая прорабатывает возможный ответ США на ядерный удар со стороны России. Об этом сообщает газета New York Times.
Кроме того, утверждается, что группа под кодовым названием «Тигр», также прорабатывает возможные варианты нападения российских военных на конвои с оружием, поставляемым на территорию Украины.
«Чиновники также пытаются определить, как Вашингтону следует отреагировать на „распространение“ военных действий на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, и как подготовить европейские страны к притоку украинских беженцев», — отмечает РИА Новости.
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