США решили прекратить действие лицензии по выплате Россией госдолга

США решили прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Об этом сообщили в американском Минфине, пишет ТАСС.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии. Документ утратит силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск).

Очередной платеж по двум выпускам еврооблигаций должен состояться 27 мая. Если платеж не будет проведен, вступит в силу 30-дневный льготный период, в который Россия сможет попытаться исполнить обязательства. При этом ранее глава российского министерства финансов Антон Силуанов заявил, что страна не собирается объявлять дефолт, а если западные структуры закроются для платежей в иностранной валюте, то их придется проводить в рублях.