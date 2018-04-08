США возложили на РФ ответственность за возможную химатаку в Сирии

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Госдеп США полагает, что если подтвердится факт нового применения химоружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на РФ. Об этом пишет "Интерфакс".

"История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев", - цитирует агентство заявление американского госдепартамента.

В сообщении сказано, что ведомство будет и дальше внимательно отслеживать информацию по данному вопросу.

Агентство отмечает, что ранее СМИ сообщили, что боевики террористических организаций в Сирии заявили, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции бомбы-бочки, в которых "возможно" содержались химические отравляющие вещества. Жертвами атаки стали десятки мирных жителей.

По данным "Белых касок", передает канал "Аль-Джазира", в результате применения химоружия погибло до 70 человек, порядка 100 пострадали.

Дамаск подобные сообщения опровергает. Сирийское национальное агентство со ссылкой на официального представителя сообщило, что боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам", находящейся на грани уничтожения, вбрасывают ложные данные о якобы имевшем место применении химоружия, чтобы помешать наступлению правительственных войск.