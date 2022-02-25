США ввели санкции еще против трех российских банков

Министерство финансов США вводит санкции против российских банков — “Открытие”, “Новикомбанк” и “Совкомбанк”. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансового ведомства.

В заявлении отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело блокирующие санкции в отношении “трёх крупных российских финансовых институтов”.

“Эти три финансовых учреждения играют значительную роль в российской экономике, держа совокупные активы на 80 миллиардов долларов. Эти санкции ещё больше ограничат российский сектор финансовых услуг и значительно снизят способность других критически важных российских экономических секторов получать доступ к глобальным рынкам, привлекать инвестиции и использовать американский доллар”, — заявили в ведомстве.

Кроме того, США вводят санкции в отношении руководства российских банков.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против четырёх крупных российских банков, в том числе ВТБ. Он отметил, что их счета будут заблокированы.