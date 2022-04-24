США заблокировали работу диппредставительства РФ в стране

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что работа российского диппредставительства в Штатах заблокирована властями Вашингтона. В эфире телеканала «Россия 1» дипломат сообщил, что посольство «по сути дела, находится в блокаде со стороны государственных структур США».

Ранее Bank of Americа заблокировал счета двух генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке, а в адрес российских дипломатов продолжают поступать телефонные звонки и письма с угрозами.

«Одно время блокировался даже выезд из посольства», — подчеркнул Антонов.

Напомним, что российско-американские отношения ухудшились после начала спецоперации ВС РФ на Украине. США начали вводить односторонние санкции против России.