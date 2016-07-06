Стало известно о существовании двух версий послания Эрдогана Путину

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Посланий Реджепа Эрдога президенту России Владимиру Путину было два, заявил Фуад Оглы Аббасов - турецкий журналист и глава Центра информационных инициатив в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Аббасов рассказал о существовании двух вариантов текста послания. Одно из них адресовано Российской Федерации и её руководству, второе же написано и опубликовано на территории Турции для турецкой аудитории. Данный вариант послания в некотором смысле отличался от уже известного нам и был смягчен в части, касаемой извинений.

"Эрдоган произнес свои извинения, Россия их услышала. Москва получила, что хотела: Турция произнесла то, что Россия от неё требовала. Что касается внутреннего потребления, то слова были преподнесены немного по-другому", - сказал Аббасов.

Журналист также отметил, что в турецком варианте также осталось слово "извините", но в другом варианте.

Напомним, 27 июня президент Турции - Реджеп Эрдоган послал письмо президенту Российской Федерации – Владимиру Путину. Эрдоган писал о том, что он готов к любым действиям способным ослабить напряжение между Стамбулом и Москвой, наладить контакт, нивелировать последствия сбитого турками Су-24.

Также турецкий президент выразил готовность помочь семье погибшего при данном инциденте российского военного летчика – Олега Пешкова, подполковника, имевшего квалификацию лётчика-снайпера. Напомним, двадцать четвертого ноября 2015 года Су-24, на котором служил Пешков был сбит турецким истребителем на сирийско-турецкой границе, Пешков и его штурман Константин Мурахтин катапультировались, но по ним был открыт огонь с земли. В результате обстрела с земли Олег Пешков погиб.

Уже позже послания Эрдогана Путину, трактованного большинством российских СМИ, как извинения, состоялся телефонный разговор двух президентов. В ходе данного разговора главами двух государств была отмечена необходимость в возобновлении международного сотрудничества. Также Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о снятие ограничений о посещении гражданами Российской Федерации Турции, инициатором которых была российская сторона.

Несмотря на произошедшее российская сторона надеется на скорое возобновление всестороннего взаимодействия с Турцией, предпочитая преодолевать межгосударственные и межправительственные конфликты исключительно дипломатическими методами.