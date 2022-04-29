Стать еще ближе к людям. Барнаульские единороссы обсудили предвыборную кампанию в гордуму

28 апреля в Барнауле прошёл форум первичных отделений «Единой России», где партийцы обсудили ключевые вопросы накануне старта избирательной кампании в гордуму. В мероприятии приняли участие свыше 600 человек, в том числе 245 из них представляли барнаульские «первички». Ещё 200 участников форума — это кандидаты, заявившиеся на праймериз ЕР в БГД. Срок подачи заявок на предварительное внутрипартийное голосование продлили до 13 мая, поэтому итоговое число участников процедуры будет ещё выше.

Вернуть диалог с жителями

Форум состоял из нескольких мероприятий, в том числе он включал обучение будущих кандидатов. Главной целью прошедшего форума, по словам главы города и секретаря местного отделения ЕР Вячеслава Франка, стало обсуждение новых форм и методов работы «Единой России» в краевой столице. По мнению мэра, партия должна стать ближе к людям. Этого можно достичь через систему сильных «первичек».

«Десять лет назад с упразднением районных партийных организаций была во многом утрачена возможность диалога с жителями. Это была сильная сторона первичных отделений. Мы будем их возрождать в составе единой партийной организации», — подчеркнул Франк.

Кроме того, участники форума ЕР заявили о необходимости создания партийных общественных и политических советов во всех районах Барнаула, а также передвижных приёмных. Помимо этого, партийцам предстоит внедрить систему обязательных отчётов депутатов перед избирателями своего округа.

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Многие отделения до этого существовали сами по себе, не проводя встреч с жителями. Сегодня эта работа возобновляется. «Первички» должны стать эффективной площадкой для дискуссий о развитии Барнаула. Депутаты ЕР в Барнаульской гордуме уже активизировали такую работу, проведя на своих округах десятки встреч с жителями районов и трудовыми коллективами. Единороссы собрали волнующие граждан вопросы и приступили к их решению.

Чаще всего барнаульцы обсуждали проблемы первичного звена здравоохранения, работу общественного транспорта, переселение из аварийного жилья.

ЕР усилила позиции в Барнауле

Напомним, что Вячеслав Франк ещё в начале 2022 года объявил о переформатировании методов работы партии. Изменения позволят усилить роль ЕР в решении городских проблем. В частности, иначе будет выстроена работа единороссов с людьми: в первичные ячейки будут активнее привлекать молодёжь и активистов. Главная задача — сделать Барнаул более комфортным для жизни. Готовность к диалогу проявляется в том числе и через взаимодействие в соцсетях.

«В принятии основных решений „Единая Россия“ опирается на мнение своих однопартийцев. В преддверии выборной кампании нам важно посоветоваться с первичными отделениями, депутатским корпусом, общественниками, определить программные приоритеты партии, способы работы с нашими избирателями, ключевые направления деятельности на ближайший период. Нам уже сейчас есть что предложить горожанам. Предлагаю обсудить все возможные форматы работы и озвучить их 11 мая на всероссийском форуме местных отделений партии», — прокомментировал Вячеслав Франк.

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Действующие барнаульские депутаты уже отчитались о своей работе в предыдущий период, собрали предложения по будущим приоритетам. Одновременно «Единая Россия» запустила в Барнауле несколько проектов, направленных на поддержку социально незащищённых групп населения.

Отметил существенный прогресс в работе Барнаульского отделения ЕР и депутат Госдумы Иван Лоор. Он характеризовал Вячеслава Франка как сильного лидера, опытного партийца и управленца.

«Партия упрочила свои позиции на уровне муниципалитета. Сегодня в Барнауле сложилась сильная партийная команда. Депутаты всех уровней власти работают на благо города и края. И с учётом выстроенной вертикали власти, когда в короткие сроки, иногда по одному звонку, решаются вопросы муниципального уровня на уровне федерации, у нас есть все шансы на победу», — высказался о перспективах партии власти Лоор.

По словам парламентария, депутаты всех уровней от ЕР сейчас должны работать над общей задачей — повышение уровня жизни граждан.

Напомним, праймериз ЕР пройдут в электронном виде с 23 по 29 мая, итоги в партии подведут 31 мая. По результатам предварительного голосования станут известны 20 кандидатов-одномандатников, а также будут сформированы партийные списки. Выборы в Барнаульскую гордуму состоятся в ЕДГ, 11 сентября. Всего горожанам предстоит избрать 40 депутатов: половину — по партспискам и столько же — по округам.