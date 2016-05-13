Статус "абсолютно избираем": бессменный лидер Кузбасса празднует 72-летие

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Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в пятницу, 13 мая, исполняется 72 года. Несмотря на то, что глава Кузбасса, бессменно руководящий "угольным сердцем" страны с 1997 года, уже давно достиг пенсионного возраста, он по-прежнему остается самым влиятельным политиком в регионе.

Поддержку Тулеева среди жителей Кемеровской области можно смело называть политическим феноменом современной России. Так, на осенних губернаторских выборах 2015 года за него проголосовали почти 97% избирателей. При этом данный результат был прогнозируемым задолго до голосования – во всевозможных рейтингах Аман Гумирович, как правило, получал статус "абсолютно избираем".

В то же время отметим, что невероятная популярность Тулеева имеет и обратную сторону – в среде политической элиты региона, по большому счету, не видно людей, способных стать заменой нынешнему губернатору.

В день рождения Амана Гумировича портал Amic.ru предлагает своим читателям вспомнить биографию главы Кузбасса.

Аман Гумирович Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске Туркменской ССР. В 1964 году окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта. В 1973 году выпустился из Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне СГУПС), а в 1989-м окончил Академию общественных наук.

Карьеру господин Тулеев начал дежурным на железнодорожной станции Мундыбаш Новокузнецкого отделения Западно-Сибирской железной дороги. Отслужив в армии, он вернулся на прежнее место работы, где дослужился до начальника станции. После возглавил станцию Междуреченск и продолжил продвигаться по путейской карьерной лестнице, дослужившись до начальника Кемеровской железной дороги.

В период с 1990 по 1993 год Тулеев был народным депутатом РСФСР. Кроме того, в марте 1990 года избран депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, а затем стал его председателем. Одновременно был назначен руководителем Кемеровского облисполкома. На должности председателя областного Совета Аман Гумирович проработал до октября 1993 года.

С 1994 по 1996 год – член Совета Федерации Федерального собрания РФ. С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года был членом федерального правительства, министром по сотрудничеству с государствами – участниками СНГ.

В июле 1997 года указом президента РФ Тулеев был назначен главой администрации Кемеровской области, а в октябре 1997 года был избран губернатором. С тех пор он, по сути, этот пост не покидал, за исключением того, что 25 января 2001 года подал в отставку, но вновь выставил свою кандидатуру на досрочных выборах главы региона 22 апреля и уже 4 мая вновь вступил в должность главы Кузбасса.

Особо стоит отметить, что Аман Гумирович имел президентские амбиции. Он выдвигался на выборы главы государства трижды – в 1991, 1996 и 2000 годах.