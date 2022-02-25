Ставку главнокомандующего создадут на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать в стране ставку верховного главнокомандующего. Соответствующий указ главы государства был обнародован в ночь на пятницу на сайте президента Украины.

В указе необходимость создания ставки объяснена “обеспечением стратегического руководства Вооружёнными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами”.

Председателем ставки стал президент Зеленский, координатором — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Основной военный кабинет СНБО прекратит работу.

В указе содержится поручение определить город, в котором будет базироваться ставка. Сейчас указания на место расположения нет.