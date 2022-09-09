Странам Евросоюза рекомендовали пересмотреть действие уже выданных шенгенских виз

Еврокомиссия хочет, чтобы каждое государство Евросоюза после 12 сентября рассмотрело вопрос о том, будут ли действительны уже выданные россиянам визы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила еврокомиссар по внутренним вопросам ЕС Илва Йоханссон.

«Остаётся миллион действующих виз на руках у россиян. Но в связи с вступлением нового визового режима с Россией в понедельник утром есть смысл рассмотреть вопрос о том, должны ли выданные уже визы оставаться действительными», — заявила она, отметив, что это не просто возможность, а рекомендация для властей стран ЕС.

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Политика В ЕС утвердили полную приостановку упрощённого визового режима с Россией

Напомним, что 9 сентября страны Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощённом визовом режиме. С 12 сентября на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса.

Отметим, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Евросоюз «поскорее» запретить выдачу шенгенских виз россиянам.