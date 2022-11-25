Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

Министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить по меньшей мере 15% от объемов газохранилищ Европы (13,5 млрд кубометров). Об этом сообщает ТАСС.

Новые правила создадут возможности для стран ЕС и их энергокомпаний приобретать газ совместно на глобальных рынках. В Еврокомиссии подчеркнули, что государства должны приобретать через этот механизм 15% всего газа, который потребуется в 2023 году.

«Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в заявлении.

При этом в нем не уточняется термин «российский газ». Пока не ясно, будет ли считаться российским газ, произведенный в РФ и закупленный странами ЕС через одного или несколько посредников.