Страны G7 хотят ввести ценовой потолок на нефть к декабрю

Страны G7 намереваются ввести в действие механизм ограничения цен на российскую нефть к 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского союза, запрещающие морской импорт нефти. Как сообщает RT, об этом заявили источники Reuters.

Собеседник агентства подчеркнул, что в организации хотят убедиться, что механизм ценового предела вступит в силу одновременно, и сейчас пытаются согласовать сроки, уже установленные Евросоюзом.

Напомним, что МИД РФ предупреждал, что антирыночные планы стран G7 установить потолок стоимости российской нефти могут привести к росту цен на неё. Вице-премьер Александр Новак подчёркивал, что РФ не будет поставлять нефть на мировой рынок в том случае, если цена после ограничений окажется ниже затрат на добычу.