Страны НАТО не собираются вводить войска в связи с ситуацией на Украине

Германия, НАТО и другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы не будем атаковать военным путём, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных это было бы неправильным в данной ситуации», — сказал Шольц, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Израиль вместе с премьер-министром Нафтали Беннетом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в среду ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать представителей Украины.