Страны Прибалтики договорились об ограничении въезда россиян

Власти Латвии, Литвы и Эстонии достигли договорённости по ограничению въезда для россиян по шенгенским визам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Исключение на пересечение границы со стороны России и Белоруссии сделают для водителей грузового транспорта, дипломатов и тех, кто едет в страну по гуманитарным и семейным причинам.

Об ограничениях правительства балтийских стран должны объявить в ближайшие дни.