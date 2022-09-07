Страны Прибалтики договорились об ограничении въезда россиян
Исключения сделают для дальнобойщиков, дипломатов и тех, кто едет по гуманитарным или семейным причинам
7 сентября 2022, 16:13
Власти Латвии, Литвы и Эстонии достигли договорённости по ограничению въезда для россиян по шенгенским визам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Исключение на пересечение границы со стороны России и Белоруссии сделают для водителей грузового транспорта, дипломатов и тех, кто едет в страну по гуманитарным и семейным причинам.
Об ограничениях правительства балтийских стран должны объявить в ближайшие дни.
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