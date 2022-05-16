Суд обязал мэрию Барнаула согласовать пикет КПРФ «Против повышения цен!»

Суд Центрального района Барнаула признал незаконным отказ в проведении пикетов «против роста цен», который собирались провести члены Алтайского крайкома КПРФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат Госдумы Мария Прусакова.

Напомним, что мэрия отказалась согласовать пикеты коммунистов «Против повышения цен!», мотивировав отказ тем, что такая акция может привести к «формированию негативного отношения к спецоперации на Украине» и «необоснованному росту социальной напряжённости».

«Планировалось, что в пикете примут участие два-три человека. Они вышли бы с плакатами, призывающими власти взять под контроль рост цен на продукты питания в регионе, и раздали бы горожанам наши партийные газеты. Место пикета — окраина города, недалеко от жилого сектора и торговых рядов», — цитирует Telegram-канал местного отделения КПРФ секретаря алтайского краевого комитета КПРФ по организационно-партийной и протестной работе Антона Арцибашева.

Сегодня суд признал отказ незаконным. По словам Прусаковой, судья обязала мэрию согласовать крайкому КПРФ проведение пикетов 18 мая с численностью до 15 человек с раздачей агитационных материалов.