Суд отклонил апелляцию Навального на решение по делу о клевете на ветерана

Бабушкинский суд Москвы отклонил апелляционную жалобу оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана. Судья оставила штраф в размере 850 тысяч рублей без изменений, сообщает ТАСС.

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Политика Штабы Навального распускают по всей России

Напомним, что 15 июля Следственный комитет возбудил против блогера дело о клевете из-за комментария к видеоролику, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказывает свою позицию по поводу изменений в Конституцию Российской Федерации. Как установили следователи, подпись, которую опубликовал Навальный, порочит честь ветерана. Само слушание дела растянулось на несколько заседаний.

В результате 20 февраля суд признал Навального виновным и приговорил его выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.

29 апреля сторонник Алексея Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети региональных штабов. Все они станут "самостоятельными политическими организациями". Ранее прокуратура Москвы потребовала признать штабы Навального, Фонд Борьбы с Коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* экстремистскими организациями.

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