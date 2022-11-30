СВР: Польша усиливает подготовку к захвату западной части Украины

Польша усиливает подготовку к захвату территорий на западе Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», — подчеркнул он.

По информации Нарышкина, глава Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование притязаний на Западную Украину. По его словам, точкой отсчета в проводимых архивных исследованиях стала Волынская резня 1943 года. При этом Варшава хочет провести референдумы на этих территориях с целью «обеспечить легитимный характер планируемых приобретений».

При этом Польша будет действовать инициативно и настойчиво из-за опасений, что старшие партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой. При этом соглашение может не учесть интересы как украинцев, так и поляков, подчеркнул он.