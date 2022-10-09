Сжигают мосты. Означает ли ЧП на Крымском мосту начало инфраструктурной войны?

Взрыв на Крымском мосту серьёзно взволновал мировое сообщество — произошедшее ЧП широко обсуждают не только в российских СМИ и соцсетях, но далеко за пределами нашей страны. Рядовые граждане не просто обеспокоены случившимся — они восприняли диверсию как атаку на государство, его безопасность. А ведь не так давно произошёл подрыв двух газопроводов «Северный поток», что дало повод экспертам говорить о начале инфраструктурной войны против России. Каковы версии случившегося на Крымском мосту и «Северных потоках», кто мог стоять за этими подрывам и каковы могут быть военные и политические последствия, попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Вандалы дотянулись

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, подрыв грузового автомобиля произошёл ранним утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных мостовых пролёта. По данным Крымских железных дорог, в хвосте железнодорожного состава загорелось семь цистерн с топливом, после чего состав с частью вагонов был выведен в Керчь.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов в своём телеграм-канале написал, что «украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста». «Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели», — заключил Константинов.

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По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, в результате взрыва погибло не менее трёх человек, позднее заговорили о пяти погибших. «Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Напомним, что ещё до начала российской военной операции на Украине раздавались угрозы взорвать это уникальное сооружение. Так, в мае 2018-го в американском издании Washington Examiner журналист Том Роган призвал разрушить мост воздушными ударами, назвав его «вопиющим оскорблением Украины как нации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию «проявлением некачественной журналистики» и даже «безумием».

В августе того же года с угрозами выступил бывший заместитель командира батальона «Азов» (запрещённой в РФ террористической организации) и депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, призвавший найти сторонников для подрыва Крымского моста. Тогда представитель российского МИД Мария Захарова назвала эти заявления «прямым призывом к террористической деятельности». А уже в июне 2022-го генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал мост целью номер один для украинских военных, поскольку он является средством для подтягивания резервов российскими военными.

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Буквально накануне подрыва на Крымском мосту в британском издании Daily Mail был опубликован материал «Как Украина может победить Россию», в котором свои соображения высказывал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. В публикации американский генерал назвал Крым стратегической целью ВСУ и считает необходимым для украинской стороны добраться до военных объектов в Крыму. Для этого следует использовать артиллерию, в частности поставляемые США системы HIMARS. Ряд российских военных специалистов, в том числе отставных офицеров, убеждены, что взрыв на мосту 8 октября мог стать репетицией будущих атак.

Рука англосаксов?

Другая громкая атака на объекты инфраструктуры, как известно, была предпринята в ночь на 26 сентября, когда произошли утечки на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в датской и шведской экономических зонах. Сейсмологи этих стран зафиксировали взрывы в районе газопроводов. Позднее ряд политиков различных стран мира заявили об имевшей место диверсии.

Вскоре президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся англосаксов, которым, по его словам, «уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры». В разговоре с президентом Турции Эрдоганом российский лидер заявил, что совершена «беспрецедентная диверсия, по сути, — акт международного терроризма».

«Вероятность того, что за саботажем стоят именно США, гораздо более высокая, — полагает турецкое издание Evrensel, анализируя различные версии. — А в качестве главного доказательства приводится следующее: США много лет выступают против работы „Северного потока — 2“. 7 февраля Байден открыто сказал: „Северного потока — 2“ больше не будет. Мы положим ему конец. Я обещаю, мы сможем это сделать».

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Российской академии проблем безопасности Сергей Гончаров убеждён, что диверсию в отношении СП-1 и СП-2 осуществили действительно англосаксы.

«Больше никому такое не под силу — ни украинцам, никому другому, это очевидно. Но расследование этого вопроса тоже ничего даст», — заявил он amic.ru.

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По его мнению, чтобы достучаться до большой части мировой общественности, Москве необходимо менять информационную политику.

«Пока наш, выражаясь советской терминологией, пропагандистский аппарат работает на российский электорат, толку не будет. Мы ничего не сможем доказать огромной части мировой общественности — ни насчёт подрывов „Северных потоков“, ни в других вопросах», — уверен Гончаров.

Киев перешёл на терроризм?

Многие политики и эксперты уже высказались по поводу возможной российской реакции на подрыв Крымского моста. Так, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой написал в своём телеграм-канале, что «ответ должен быть максимально жёстким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища». «Нам придётся вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, всё восстановим», — заявил он.

«Жалко украинцев. Но надо понять: текущее состояние, когда идёт операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулось. Надо собраться и начать. И плевать на Запад, для нас важнее сейчас мобилизация в сознании русского человека. Только так Победа будет за нами!» — убеждён Толстой.

Политолог Андрей Перла обращает внимание на ряд косвенных признаков, говорящих об участии Киева в атаке на Крымский мост.

«Советник офиса украинского президента Украины Михаил Подоляк сразу же опубликовал пост в соцсетях, где фактически признал, что за подрывом стоит украинская сторона. Показательна и реакция других лиц на Украине, которые обрадовались случившемуся», — заметил он в беседе с amic.ru.

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Отсутствие реакции официальных лиц Украины, по мнению Перлы, объясняется просто:

«Это была атака военного, а не гражданского объекта, и поражены были гражданские, а не военные цели. Поэтому подрыв моста можно считать не военной атакой, а террористической. И радость от случившегося схожа с радостью после терактов боевиков ИГИЛ (запрещённая в России организация) — и официальным лицам в Киеве вовсе не хочется, чтобы их приравняли к террористам. Отсюда их молчание», — подчеркнул Перла.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в своём телеграм-канале отметил, что «инфраструктурная война идёт против России». «России пора начать жёстко отвечать», — уверен он.

Впрочем, военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров подчёркивает, что война против России, конечно, ведётся, однако последние события всё-таки не стоит смешивать.

«В случае с подрывом „Северного потока“ мы столкнулись, конечно, с диверсионным террористическим актом. А вот что касается моста — здесь имеется немало вопросов, о чём свидетельствует хотя бы довольно сдержанная реакция российской и украинской сторон», — заявил он amic.ru.

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По словам собеседника, выводы и политические решения после ЧП станут известны только после того, как будут взвешены все за и против. Гундаров считает, что не стоит с ходу доверять публикациям журналистов США, написавшим, что подрыв моста осуществлён украинской стороной (на это, в частности, указало влиятельное американское издание The Washington Post), а также радостной реакции эстонского министра иностранных дел.

«Пока взрыв на мосту вызывает больше вопросов, чем ответов, в том числе и версия подрыва фуры. В общем, нужна будет работа специалистов-взрывотехников, которые должны будут дать ответы на многие вопросы», — пояснил Гундаров.

Реакция на случившееся последует после того, как наверху взвесят все обстоятельства, поймут, как данный фактор использовать, и примут военно-политическое решение, уверен эксперт.

Добавим, что президент России Владимир Путин проведёт 10 октября оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Возможно, после этого мероприятия станет известно о мерах, которые будут предприняты по результатам расследования подрыва Крымского моста.