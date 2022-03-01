Тайны “газового двора”. Почему в разгар противостояния РФ и Запада "Газпром" наращивает поставки

После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины последовала волна антироссийских санкций со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза. Однако удивительным образом за дни операции объёмы поставок российского газа в Европу через украинскую территорию только увеличились. В природе этих странностей, последствиях санкций для нефтегазового сектора РФ и как теперь будет строиться российское энергетическое партнёрство со Старым светом, пытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Санкции — это ещё не эмбарго

Ещё до начала военной операции ведущие западные масс-медиа и эксперты намекали на возможные санкции Запада в недалёком будущем за “готовящееся вторжение на Украину”. Однако наиболее дальновидные рассуждали ещё и о возможной реакции Москвы на эти санкции. В качестве одной из ответных мер со стороны Москвы допускалось перекрытие газового вентиля. Тем более что ответственные чиновники Евросоюза заговорили о введении ограничений в отношении нефтегазового сектора России как одного из важнейших для экономики страны.

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Однако спустя несколько дней военной операции прокачка голубого топлива через украинский газопровод не только не уменьшилась, но и, напротив, подросла. К примеру, 27 февраля пресс-служба “Газпрома” сообщила, что транзит сохраняется на максимальном уровне, и 28 февраля его объёмы существенно не изменятся. Как уточняется, Европа увеличила заявку на поставку газа после очередного скачка цен на него — после начала украинской операции она доходила до 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. На утро 28 февраля цена снизилась до 1052 долларов за тысячу “кубов”. При этом в “Газпроме” спокойно констатировали, что топливо поставляется через территорию Украины “в штатном режиме, в полном соответствии с заявками европейских потребителей”, сообщает портал Neftegaz.ru. Это дало повод депутату Госдумы, зампреду комитета по экономической политике Михаилу Делягину заявить, что единственной структурой в мире, реально финансирующей режим Зеленского — это российский “Газпром”. “Евросоюз объявил нам войну на уничтожение, а “Газпром” продолжает накачивать Запад газом”, — заявил Делягин в своём видеоролике. В разговоре с журналистом amic.ru он сказал, что не может объяснить, почему были учтены далеко не все возможные средства экономического давления.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, торговое эмбарго на российский газ не вводилось, поэтому поставки в европейские страны в рамках действующих контрактов продолжаются, тем более что финансовые механизмы позволяют рассчитываться за них, несмотря на вводимые всесторонние ограничения.

“Думаю, что с нашей стороны понимают необходимость получения дополнительных доходов, позволяющих держать на плаву экономику, — заявил он amic.ru. — Конечно, если последует дополнительная эскалация и западные страны более плотно вмешаются в украинские события, то подобные ограничения с нашей стороны возможны. Ещё не стоит забывать, что среди наших компаний не только “Газпром” активно и в больших объёмах осуществляет поставки в Европу, но и, скажем, “Русал”.

По данным ООО “Газпром экспорт”, в 2020 году в Европу было поставлено 174,9 млрд кубометров газа. В 2021-м, по предварительным оценкам, минимум 185,1 млрд кубометров (впрочем, этот показатель учитывает ещё и Турцию). Что касается доходов, то в январе-сентябре 2021-го компания отчиталась о выручке в 1,5 трлн рублей.

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По словам эксперта, если же обострение отношений РФ и западных стран будет продолжаться и дело дойдёт до прекращения поставок по газопроводу в Старый свет, или совсем уж минимальных объёмов, то газовые скважины могут быть законсервированы. Сложнее придётся с нефтяными, потому что их при необходимости расконсервировать не так просто. “Но у нас активно развивается продажа нефти и газа в Китай, — напомнил собеседник. — У нас есть нефтепровод, обеспечивающий регулярные и стабильные поставки топлива в эту страну”.

Германия грозит терминалом

Некоторые государства Европы дали понять, что собираются закупать меньше природного газа из России. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц в своём выступлении на внеочередном заседании Бундестага заявил: “Мы решили быстро построить два терминала по приёму сжиженного природного газа (СПГ) в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен”. Глава правительства ФРГ добавил, что страна намерена “менять курс, чтобы преодолеть нашу зависимость от отдельных поставщиков в вопросе импорта энергоносителей”. Ранее европейские чиновники неоднократно заявляли о необходимости закупать больше сжиженного природного газа из Катара.

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“Катар уже давно является крупным поставщиком газа в Европу, — напомнил Станислав Митрахович. — Он наращивает добычу и продажу СПГ за рубеж, правда, ориентировался прежде всего на экспорт в азиатские страны. Конечно, европейским странам на случай дальнейшего обострения конфликта с Россией важно найти хоть какую-то замену топливу из РФ, пусть даже более по более высокой цене”.

Эксперт напомнил, что строительство терминалов займёт время, в течение которого ситуация может кардинально измениться.

“Разговоры о строительстве дополнительных терминалов СПГ ведутся уже несколько лет, — напомнил amic.ru генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Конечно, всё зависит от того, какого объёма терминалы хотят возвести. Но за минувшие годы этого так и не было сделано”.

“Северный поток” ни жив, ни мёртв

Кроме того, продолжает оставаться открытой интрига с судьбой проекта “Северный поток — 2”. Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что он фактически похоронен. “Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что тема исчерпана”, — заявил он в эфире радиостанции DLF. Когда ведущий задал ему уточняющий вопрос, можно ли в долгосрочной перспективе считать проект похороненным, Хармс ответил: “С моей точки зрения, да”.

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Сергей Правосудов считает, что не стоит торопиться укладывать СП-2 в могилу. “Во-первых, компании, которые занимались этим проектом с западной стороны, вложили миллиарды долларов, и их владельцы уже объявили, что подадут в суд на правительства своих стран за отказ от проекта и потерю денег, — сказал он. — Во-вторых, главная задача нашей военной операции на Украине — денацификация государства, то есть приведение к власти другого, дружественного нам руководства. Этому новому руководству потребуются деньги, одним из источников поступления средств может стать газопровод, проходящий через территорию Украины”.

Эксперт напомнил, что “Северный поток — 2” в своё время рассматривался на Западе и в Киеве как рычаг российского давления на Украину, которая теряла средства от транзита. “И после того как в Киеве появится новая, близкая РФ власть, получающая доходы от транзита, логика Запада совершенно поменяется — он вовсе не будет заинтересован, чтобы у этого руководства налаживались дела. И захочет, напротив, лишить его доходов от газового транзита и тогда станет настаивать на запуске “Северного потока — 2”, — заключил собеседник.