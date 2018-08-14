Тимошенко сравнила украинцев с древнеегипетскими рабами

Фото: tymoshenko.ua

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей Facebook-странице рассказала о бедственном положении украинцев, сравнив их с рабами в Древнем Египте, передает "РИА Новости".

По словам политика, власти страны издевательски относятся к гражданам.

"В украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки. Кроме как издевательством над людьми это нельзя назвать", — заявила Тимошенко.

Также она назвала украинцев, работающих в Польше, "экономическим фактором", позволяющим людям в стране выживать.

"Украинские граждане, работающие в Польше, прислали за три месяца на Украину 800 миллионов долларов. Во многом это и есть тот "экономический фактор", что помогает нашим гражданам здесь выживать, вопреки 145 "реформам" родной власти", - написала политик, добавив, что именно эти люди должны поднимать национальную экономику Украины, однако "из-за тупика поднимают чужую".

По мнению Тимошенко, чтобы выйти из этой ситуации, необходимо создать условия, чтобы у украинцев появилось желание работать в своей стране и не уезжать за границу.