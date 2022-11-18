Типография «Пиар Консалт» предлагает услуги печати агитационных материалов на довыборы в АКЗС

Типография «Пиар Консалт» представила сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 5 29 января 2023 года.

Сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов ООО «ПИАР КОНСАЛТ» в период избирательной кампании:

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