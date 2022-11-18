Типография «Пиар Консалт» предлагает услуги печати агитационных материалов на довыборы в АКЗС
Публикуем прайс-лист на услуги типографии
18 ноября 2022, 21:02
Типография «Пиар Консалт» представила сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 5 29 января 2023 года.
Сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов ООО «ПИАР КОНСАЛТ» в период избирательной кампании:
ООО «Пиар Консалт»
Юр. адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, д. 20, кв. 187
Тел.: 8 (913) 255-16-95
E-mail: info@prconsult22.ru
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