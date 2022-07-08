Типография «Пиар Консалт» предлагает услуги печати агитационных материалов на выборы
Публикуем прайс-лист на услуги типографии
Типография «Пиар Консалт» представила сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов в период избирательных кампаний по выборам:
— депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва;
— депутатов Думы города Бийска восьмого созыва;
— депутатов Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края восьмого созыва;
— депутатов Новоалтайского городского Собрания депутатов Алтайского края восьмого созыва;
— депутатов Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва;
— депутатов Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края восьмого созыва;
— депутатов Горно-Алтайского городского Совета депутатов;
— иным выборам местного самоуправления на территории Алтайского края и Республики Алтай 11 сентября 2022 года.