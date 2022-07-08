Типография «Пиар Консалт» предлагает услуги печати агитационных материалов на выборы

Публикуем прайс-лист на услуги типографии

8 июля 2022, 19:02

Типография «Пиар Консалт» представила сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов в период избирательных кампаний по выборам:

  • — депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва;
    — депутатов Думы города Бийска восьмого созыва;
    — депутатов Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края восьмого созыва;
    — депутатов Новоалтайского городского Собрания депутатов Алтайского края восьмого созыва;
    — депутатов Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва;
    — депутатов Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края восьмого созыва;
    — депутатов Горно-Алтайского городского Совета депутатов;
    — иным выборам местного самоуправления на территории Алтайского края и Республики Алтай 11 сентября 2022 года.

ООО «Пиар Консалт»
Юр. адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, д. 20, кв. 187
Тел.: 8 (913) 255-16-95
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