Токаев заявил, что Казахстан не будет признавать ДНР и ЛНР
Президент республики объяснил, почему страна также не намерена признавать Тайвань, Косово, Южную Осетию и Абхазию
Казахстан вряд ли признает независимость ДНР и ЛНР, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, если право наций на самоопределение будет реализовано по всей планете, то вместо 193 стран, входящих в ООН, возникнет более 500-600 государств.
«Конечно же, это будет хаос», — отметил Токаев, добавив, что по этой причине Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию.
«По всей видимости, этот принцип будет применён в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — цитирует Токаева ТАСС.
17 июня президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства затронул вопросы экономики, санкций, развития бизнеса и военной операции на Украине.