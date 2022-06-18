Токаев заявил, что Казахстан не будет признавать ДНР и ЛНР

Казахстан вряд ли признает независимость ДНР и ЛНР, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, если право наций на самоопределение будет реализовано по всей планете, то вместо 193 стран, входящих в ООН, возникнет более 500-600 государств.

«Конечно же, это будет хаос», — отметил Токаев, добавив, что по этой причине Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию.

«По всей видимости, этот принцип будет применён в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — цитирует Токаева ТАСС.

17 июня президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства затронул вопросы экономики, санкций, развития бизнеса и военной операции на Украине.