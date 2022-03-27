Трамп обвинил Байдена в убийстве американской мечты

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в убийстве американской мечты. Об этом он заявил во время митинга со своими сторонниками.

«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту», — заявил Трамп.

По его словам, партия демократов, представителем которой является Байден, плоха во всех аспектах государственной деятельности.

Трамп добавил, что происходящего на территории Украины можно было бы избежать, будь он, а не Байден, президентом Америки.