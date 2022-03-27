Трамп обвинил Байдена в убийстве американской мечты
По его словам, Джо Байден нанес стране больший урон, чем кто-либо из списка худших президентов
27 марта 2022, 12:29, Илья Звягинцев
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в убийстве американской мечты. Об этом он заявил во время митинга со своими сторонниками.
«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту», — заявил Трамп.
По его словам, партия демократов, представителем которой является Байден, плоха во всех аспектах государственной деятельности.
Трамп добавил, что происходящего на территории Украины можно было бы избежать, будь он, а не Байден, президентом Америки.
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